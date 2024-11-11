Fenerbahçe'yi üzen haber! Yıldız isim o maçları kaçıracak

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Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Wade Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hamstring bölgesinden sakatlık yaşayan Baldwin'in yapılan kontrollerinde birinci evre kas yaralanması tespit edildi.

ABD'li basketbolcu Wade Baldwin'in yaklaşık 3-4 hafta hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Wade Baldwin ligde Anadolu Efes, Mersin ve Telekom; THY EuroLeague’de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, O.Milano, Baskonia ve Real Madrid maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı lacivertli kulüp, tedavisine başlanan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Wade Baldwin IV’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.