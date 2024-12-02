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Fenerbahçe'yi şoke eden Allan Saint-Maximin gelişmesi

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#Fenerbahçe#Allan Saint-Maximin#Süper Lig
Fenerbahçeyi şoke eden Allan Saint-Maximin gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 19:18

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi ekibi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Allan Saint-Maximin'in geleceğiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Fransız yıldız Allan Saint-Maximin için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

365 Scores Arabic'te yer alan habere göre; Allan Saint-Maximin'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında geri çağırabilir.

Kanat bölgesindeki eksikliği gidermek için harekete geçen Al Ahli yönetiminin, yeni bir transfer yapmak istemediği için Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini sonlandırma fikrini düşündüğü kaydedildi.

SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI BİLİNMİYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon Euro karşılığında kiraladığı Fransız futbolcunun sözleşmesinde geri çağırma maddesinin olup olmadığı bilinmiyor.

Bu sezon sarı lacivertli formasıyla 17 maça çıkan Allan Saint-Maximin, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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#Fenerbahçe#Allan Saint-Maximin#Süper Lig

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