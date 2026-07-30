Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda bekleyen muhtemel rakipler belli oldu!

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Gornik Zabrze maçının ardından Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiriler: '2024 nostaljisiyle yaşıyor!' , 'Çabukluğu ve özgüveni de bitmiş, geriye ne özelliği kalıyor ki zaten?' Haberi görüntüle