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Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda bekleyen muhtemel rakipler belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Sturm Graz
Fenerbahçeyi Şampiyonlar Ligi play-off turunda bekleyen muhtemel rakipler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 10:46

Gornik Zabrze engeleni aşarak adını 3. eleme turuna yazdıran Fenerbahçe, Sturm Graz ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin Avusturya ekibini elemesi halinde yükseleceği play-off turundaki muhtemel rakipler de belli oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında dün akşam Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.

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Fenerbahçe, Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

PLAY-OFF'TA ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde lig etabından önceki son eleme turu olan play-off'a yükselecek.

Fenerbahçe'nin adını play-off turuna yazdırması halinde rakibi, şu iki eşleşmenin kazananlarından birisi olacak:

  • Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
  • Union SG (Belçika) - Bodo Glimt (Norveç)
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PLAY-OFF TURU TAKVİMİ

Play-off turu kura çekimi 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Play-off turunu başarıyla tamamlayan takımlar, Devler Ligi'nde lig etabına katılmaya hak kazanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#Sturm Graz

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