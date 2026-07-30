Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda bekleyen muhtemel rakipler belli oldu!

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında dün akşam Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.
Fenerbahçe, Sturm Graz'la ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
PLAY-OFF'TA ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde lig etabından önceki son eleme turu olan play-off'a yükselecek.
Fenerbahçe'nin adını play-off turuna yazdırması halinde rakibi, şu iki eşleşmenin kazananlarından birisi olacak:
PLAY-OFF TURU TAKVİMİ
Play-off turu kura çekimi 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Play-off turunu başarıyla tamamlayan takımlar, Devler Ligi'nde lig etabına katılmaya hak kazanacak.