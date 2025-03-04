Fenerbahçe’yi Rangers maçı öncesi İskoçlar yazdı! ‘Göz korkutucu’, ‘Mourinho hazır’

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç devi Glasgow Rangers ile Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi Fenerbahçe’yi, The Sun’ın İskoç temsilcisi değerlendirdi.

“FENERBAHÇE GÖZ KORKUTUCU”

Haberde Jose Mourinho ve En Nesyri’den övgüyle bahsedilirken, Kadıköy deplasmanı için ‘göz korkutucu’ yorumu yapıldı.

İşte The Sun’ın kaleme aldığı o haber

“Jose Mourinho, son 16 turunda Avrupa kupalarında ilk kez boy gösterecek Barry Ferguson’u ağırlamaya hazır. Rangers, 2001 yılında teknik direktör Barry Ferguson oyuncuyken, İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’ye kaybetmişti.

Rangers, Perşembe gecesi Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu kesinlikle göz korkutucu. Rangers, bu sezon Avrupa Ligi’nin en formda forvetlerinden biriyle (Nesyri) karşılaşacak.

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Rangers, son beş maçında aldığı üç yenilgiyle, Aralık ortasından bu yana yenilgi almayan Türk takımına kıyasla büyük bir düşüş içinde. Buna bir de Rangers’ın hiçbir zaman kazanamadığı İstanbul'un vahşeti eklenince, ortaya uğursuz bir durum çıkıyor. Buna karşın, Rangers son birkaç yıldır en iyi performansını Avrupa'da gösteriyor.





İstanbul'daki her deplasmanda yenilseler de, Türkiye'de Ankaragücü'ne karşı kazandılar ve geçmişte kendi evlerinde Bursaspor ve Galatasaray'ı yendiler.

Barry Ferguson hala en iyi 11'ini bulmaya çalışıyor ve hafta sonu oynanan Motherwell maçının ardından seçim konusunda büyük bir endişe yaşıyor.

Jose Mourinho, Galatasaray ile İstanbul derbisinden bu yana fırtına gibi esiyor. Dört maç ceza aldı (daha sonra bu ceza ikiye indirildi) ancak Barry Ferguson'ın İstanbul'a gelişinde yedek kulübesinde olacak. Kulübü (Fenerbahçe) de kendisine sözleşme uzatma teklifiyle destek verdi. Manchetser United’ın eski oyuncusu Fred kadroda olmayacak ancak UEFA Avrupa Ligi’nin en golcü oyuncularından En Nesyri, kadroda olacak.”



