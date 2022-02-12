Fenerbahçe'yi kupadan eleyen Kayserispor'da 7 eksik! Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da...

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GALATASARAY

Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'le istediği çıkışı yakalayamayan Galatasaray, son olarak Alanyaspor'la 1-1 berabere kalıp İspanyol çalıştırıcı yönetiminde çıktığı maçlarda ilk kez puan sevinci yaşamıştı.

Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan sakat, Omar Elabdellaoui şüpheli.

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar'ın ilk 11'de maça başlaması bekleniyor. Inaki Pena zaten eldivenleri Alanya deplasmanında devralmıştı, aynen devam edecek.

Sağ bekte geçen hafta Patrick van Aanholt görmüştük, Torrent bu kez Sacha Boey tercihini kullanacak.

Orta alanda Pulgar'ın yanında Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau olacak; hücumda Gomis'in kanatlarında Kerem Aktürkoğlu ve Emre Kılınç forma giyecek.

KAYSERİSPOR

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Ligdeki son 6 maçından 4 galibiyet çıkartan Kayserispor, Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi turnuva dışına itmişti.

Uğur Demirok cezalı; Dimitrios Kolovetsios, Bernard Mensah ve Carlos Mane sakat. Ali Karimi liste dışı; Emre Demir ve Gustavo Campanharo ise koronavirüs karantinasında.

TD Hikmet Karaman'ı sevindiren haberler Silviu Lung, Mario Gavranovic ve Mame Thiam'dan geldi!

Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Thiam hazır durumda ve muhtemelen ilk 11'de olacak. Aynı şekilde Lung kalede, Gavranovic de Thiam'la birlikte hücumda boy gösterecek. Thiam'ın ters kanadında Emrah Başşan ter dökecek.

Sağ bekte Onur Bulut, sol bekte Lionel Carole forma giyecek. Uğur'un yokluğunda stoper ikilisini "Hosseini & Mert Çetin" oluşturacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Kayserispor'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında "karşılıklı gol" oldu, 3'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" de bitti.

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Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis'in Lyon günlerine gidelim! Klas dokunuş, harika bir gol...