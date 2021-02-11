Fenerbahçe'yi kupa dışına iten 5 hata

G.Saray derbisinden 4 gün sonra evinde Başakşehir’e de 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Fenerbahçe’de eleştiri okları teknik direktör Erol Bulut’a yöneldi. Çeyrek finalde havlu atan sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası’ndaki özlemi de 8 sezona çıktı. Kanarya’da yapılan şu hatalar bu sezon resmi maçlarda iç sahadaki 5. yenilginin kupada gelmesine neden oldu:

TAKIMIN YÜZDE 64’Ü DEĞiŞiNCE...

1- ·Kupa maçlarında rotasyon teknik adamların sık oynamayan futbolcularını görmek için her zaman başvurduğu bir yöntem.

Ancak Erol Bulut, G.Saray derbisindeki 11’den tam 7 farklı ismi sahaya sürdü. Takımın yüzde 63’ünü değiştirmek büyük riskti. Ve bu risk tura mal oldu.

MESUT Ö ZİL SON BÖLÜMDE TÜKENDİ

2- Lemos‘un 45’te atılmasıyla zaten 10 kişi oynayan takımda maçın uzatmaya kalma ihtimalini göz ardı ederek kondisyonu eksik Mesut

Özil ikinci yarının başında sahaya sürüldü. Bu tercih uzatmalar dahil 75-80 dakikanın son bölümünün adeta 9 kişi oynanmasına neden oldu.

KULÜBEDEN YETERSiZ HAMLELER!

3- Fenerbahçe kenar yönetimi ne oyuncu değişikliklerinde ne de maçın uzatmaya kalabilme ihtimalini göz önüne alarak kadroda sistemli dokunuşlar yapabildi. Nispeten daha yararlı oynayan Thiam 45’te çıkartılırken, sahada tel tel dökülen Cisse’ye 73 dakika tahammül edildi. Takımın doldur boşalt da olsa gol aradığı dakikalarda ise Cisse alınıp Samatta oyuna sokuldu.

96’DAN SONRA BASKI iŞE YARAMADI

4- Fenerbahçe 96. dakikada 2-1 geriye düştükten sonra baskılı oynamaya çalışsa da çok geç kalınmıştı. Tek değişiklik hakkı bulunan Bulut’un hamlesi Sosa’nın yerine Mert Hakan’ı almaktı. Aykut Kocaman ise 3 değişiklik hakkını uzatma bölümünde yaptı.

T AKIM iSTATiSTiKLERDE GER iDE KALDI

5- Erol Bulut maç sonu “Rakip kalesi önünde kendini kapattı, iyi defans yaptı. 120 dakika boyunca bu şekilde oynadılar” dedi ancak istatistiklerde üstün olan taraf Başakşehir’di. Fenerbahçe topa sahip olmada yüzde 48’a 52 gerideydi. Ayrıca Fenerbahçe rakip kaleye 12 şut çekerken, Başakşehir’in 19 şutu vardı. Bu şutların isabetinde de Başakşehir 4’e 8 önde görünürken, turuncu lacivertlilerin bir topu da direkten döndü.

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