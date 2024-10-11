Fenerbahçe'yi korkutan olay! Sebastian Szymanski milli takımda sakatlandı...

Haberin Devamı

Polonya Millî Takımı Teknik Direktörü Michał Probierz, cumartesi günü oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'nin sakatlığının olduğunu ve Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına henüz karar verilmediğini açıkladı.

'İKİ GÜN ANTRENMAN YAPMADI'

Probierz, Szymanski ile alakalı, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz. Geriye kalan oyuncular ise hazır durumda" ifadelerini kullandı.

KEŞKE 3 TANE SZYMANSKI OLSA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rizespor deplasmanında aldıkları farklı galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz. Elimizde bir tane Sebastian Szymanski olması üzücü. 3 tane Sebastian Szymanski olsa 3’ünü birden oynatırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maçta süre alırken 1 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.