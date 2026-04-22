Fenerbahçe'yi Konyaspor maçı sonrası şoke eden detay! Penaltı kağıdını çaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 12:34

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elendi. Sarı lacivertliler, 120+2. dakikada Jevtovic'in penaltı golü sonrası turnuvaya veda etti. Maç sonrası önemli bir detay ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler, 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma anlarında yediği golle yıkıldı.

Dakikalar 120+2'yi gösterirken Konyaspor, VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Marko Jevtovic, 120+2. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş-Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MAÇ SONRASI ORTAYA ÇIKTI: FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAĞIDI ÇALINDI

Jevtovic'in golü ile mağlup olarak kupadan elenen Fenerbahçe'ye dair maç sonrası yaşanan olay şoke etti.

Konyasporlu top toplayıcının, Ederson'un not kağıdını çaldığı ortaya çıktı.

Brezilyalı kalecinin not aldığı su şişesi top toplayıcı tarafından alındı.

Yapılan sosyal medya paylaşımında: "Ederson bey burası Konya buradan çıkış yok" yazısı yazıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!