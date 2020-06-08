Fenerbahçe'yi heyecanlandıran transfer gelişmesi! Thiago Silva...
Transferde Fenerbahçe ile ismi anılan Thiago Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın ismi son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu.
PSG'nin Sportif Direktör Leonardo ise yaptığı son açıklama ile Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
LEONARDO RESMEN AÇIKLADI!
Leonardo, ''Thiago Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşmesini uzatmayacağız.'' sözlerini kullandı.
35 yaşındaki stoper, bu sezon PSG ile 30 maça çıkmıştı.
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