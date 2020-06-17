Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da futbolculardan pistte kolbastı

Ziraat Türkiye Kupasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da heyet, gece geç saatlerde Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla şehre döndü. İstanbul’dan dönen bordo-mavili takımı Trabzon’da çok sayıda taraftarlar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı.

Koronavirüs (corona virüsü) nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada taraftarlar takımlarını desteklerken, teknik heyet ve futbolcular, karşılamaya gelen tüm taraftarlara teşekkür edip Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gitti.

23 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Trabzonspor'da oyuncular galibiyeti havaalanı pistinde kolbastı oynayarak kutladı. Özellikle Abdulkadir Ömür'ün bayılma hareketi ise sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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