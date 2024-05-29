Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, Fiorentina ile Atina'da kozlarını paylaşıyor! Konferans Ligi finali "Şampiyon Oran" farkı ile Misli'de...

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OLYMPIAKOS

Yunanistan'da PAOK ve AEK Atina'nın gerisinde kalan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nden sektiği Konferans Ligi'nde finale yürürken Fenerbahçe ve Aston Villa'yı kupa dışına itmeyi başardı.

İspanyol teknik adam Jose Luis Mendilibar geçen sezon Sevilla ile Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmıştı.

Sevilla-Roma maçından (finalden) önceki gün takımına (Sevilla) verdiği yemeğin aynısını bu sezon da ve aynı sırayla (Olympiakos'a) verdiğini söyledi ve totem yaptığını belirtti.

Son 4 lig maçını ve Aston Villa rövanşını kaçıran sol bek Francisco Ortega maç saati netlik kazanacak.

Ortega yetişmezse Omar Richards ya da Quini ilk 11'de olacak.

Bu sezon 49 resmi maçta 32 gol atan Ayoub El Kaabi, 30 gol katkısı (11 gol - 19 asist) yapan Konsantinos Fortounis ve her iki kanatta (hatta forvet arkasında) tehdit oluşturan Georgios Masouras takımın en önemli kozları.

FIORENTINA

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Konferans Ligi'nde bu sezon maç kaybetmeyen Fiorentina'da ise sol açık Riccardo Sottil dışında göze çarpan bir eksik yok.

Mor Meneşekler'iin final yolunda Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge vardı. 6 maçın 3'ünü kazandılar, 3'ünde berabere kaldılar.

2023'ün sonu - 2024'ün başında sakat olan Arjantinli kanat oyuncusu Nicolas Gonzalez son haftalarda vites yükseltti.

Roma'dan kiraladıkları Andrea Belotti sadece 2 gol atabildi ama bir kez daha hücum merkezinde onu izleyeceğiz.

Stoperde "Lucas Martinez Quarta & Nikola Milenkovic" ikilisi forma giyecek. Orta alanın savunma tarafında Rolando Mandragora olacak.

"Olympiakos - Fiorentina" Konferans Ligi final maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Olympiakos'un son 8 resmi maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Fiorentina'nın son 8 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (7/8 - 2.5 ÜST)

- Maçın Portekizli hakemi Artur Dias, bu sezon 28 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (138 sarı kart - 8 kırmızı kart - 11 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Olympiakos kazanır" oldu!

%32'lik kesim daha zorlu yoldan daha önemli takımları eleyerek finale kalan Yunan ekibin (90 dakika içinde) kupaya uzanacağını düşünüyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!

ARŞİV - Eyüpspor TD Arda Turan, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu...

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