Fenerbahçe'yi eledi ama lig performansı Sampaoli'yi yaktı!

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İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi resmen sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği bilgisi yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ilk maçtaki 2-0'lık skorun avantajıyla eleyen Sevilla, lig tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından Sampaoli ile yol ayrımına gitti. Ayrılığın ardından Sevilla'da yeni teknik adam arayışları da başladı.

İspanyol ekibiyle 31 maça çıkan tecrübeli teknik adam 13 galibiyet elde etti. Sevilla, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 12 maçı ise kaybetti.

DÜŞME HATTIYLA FARK 2

Ligde ve Avrupa'da son dönemde belli bir istikrarı olan ve yukarı sıralara oynamaya alışık olan Sevilla, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. 26 maçta sadece 7 galibiyet alabilen Endülüs ekibi 28 puana sahip. Sevilla'nın düşme hattındaki Valencia ve Almeria ile puan farkı 2.

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"İLK YARILARI FENERBAHÇE, İKİNCİ YARILARI BİZ KAZANDIK"

Kadıköy'de 1-0 mağlup olmalarına rağmen turu geçtikleri maç sonrası konuşan Jorge Sampaoli'nin sözleri şöyleydi;

Turu geçmeyi hak ettiklerini belirten Jorge Sampaoli, "Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltıdan yediğimiz gol sonucunda geride kapattık. İkinci yarı daha iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denedik" dedi.

Arjantinli teknik adam ligdeki performanslarının sorulması üzerine ise "Tabii ki çok zor bir durumdan çıktık. Bugün iyi oynamak zorundaydık. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu turda iyi oynadığımızı ve hedefimizi gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Lig maçlarında da bu şekilde oynayarak kalitemizi göstermeliyiz. Bu performansımızı lige de yansıtmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Jorge Sampaoli, "İki takım arasında oynanan 4 devre sonunda kaçını siz, kaçını Jorge Jesus kazandı" sorusuna, "İlk yarıları FENERBAHÇE, ikinci yarıları biz kazandık. 2-2 diyebiliriz." diye yanıt verdi.

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