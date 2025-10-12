×
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçeyi bekleyen zorlu maraton
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, milli ara sonrasındaki 22 günde 6 kritik maça çıkacak. Sarı lacivertliler, 19 Ekim’den, bir sonraki milli aranın başlayacağı 7 Kasım’a kadar olan süreçte 4 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi maçı oynayacak.

Milli ara sonra Fenerbahçe’yi zorlu bir maç trafiği bekliyor. Sarı lacivertliler, 19 Ekim’den, bir sonraki milli aranın verileceği 7 Kasım tarihine kadar olan 22 günlük süreçte 4’ü Süper Lig, 2’si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

BEŞiKTAŞ DERBiSi DE VAR

Ligde sırasıyla Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak. Bu periyotta özellikle Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar büyük önem taşıyor, zira liderin 6 puan gerisinde olan sarı lacivertli takımın şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için yeni bir galibiyet serisi başlatması gerekiyor.

MiLLi ARA SONRASI F.BAHÇE’NiN MAÇLARI

19 Ekim | Karagümrük
23 Ekim | Stuttgart
27 Ekim | Gaziantep (D)
2 Kasım | Beşiktaş (D)
6 Kasım | Viktoria Plzen (D)
9 Kasım | Kayserispor

#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Süper Lig

