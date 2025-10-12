Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maraton!

Haberin Devamı

Milli ara sonra Fenerbahçe’yi zorlu bir maç trafiği bekliyor. Sarı lacivertliler, 19 Ekim’den, bir sonraki milli aranın verileceği 7 Kasım tarihine kadar olan 22 günlük süreçte 4’ü Süper Lig, 2’si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıkacak.

BEŞiKTAŞ DERBiSi DE VAR

Ligde sırasıyla Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde de Stuttgart ve Viktoria Plzen maçlarına çıkacak. Bu periyotta özellikle Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar büyük önem taşıyor, zira liderin 6 puan gerisinde olan sarı lacivertli takımın şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için yeni bir galibiyet serisi başlatması gerekiyor.

MiLLi ARA SONRASI F.BAHÇE’NiN MAÇLARI

19 Ekim | Karagümrük

23 Ekim | Stuttgart

27 Ekim | Gaziantep (D)

2 Kasım | Beşiktaş (D)

6 Kasım | Viktoria Plzen (D)

9 Kasım | Kayserispor

