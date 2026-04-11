Fenerbahçe'yi bekleyen '8' tehlike! Tedesco uyardı

Haberin Devamı

Süper Lig'de Sarı-Lacivertliler, son 6 haftaya lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde giriyor.

Sezonun genelinde sakatlık kâbusuyla boğuşan Kanarya’da birçok isim sahalara dönse de son olarak Asensio bu sorunu yaşamıştı. Ligde kritik viraja girilirken Fenerbahçe’de bir sıkıntı daha var: Sarı kart sınırındaki isimler! Sarı-Lacivertliler’de tam 8 futbolcu ceza sınırında.

8 İSİM SINIRDA

Bu oyuncular Nelson Semedo, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Arcihe Brown, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Anthony Musaba. Her maça final gözüyle bakılan bu dönemde, aynı anda birkaç oyuncunun yokluğu Tedesco’yu fazlasıyla zorlayabilir. Özellikle de kalan maçların en zorlu fikstürüne girilirken... Sarı-Lacivertliler haftaya Kadıköy’de, ligde son 6 maçının 4’ünü kazanan Rizespor ile oynayacak.

Haberin Devamı

TEDESCO UYARDI

Bu mücadeleden sonra ise Galatasaray deplasmanında şampiyonluk yolunda ‘tamam ya da devam’ derbisi oynanacak. Fenerbahçe sezonu Başakşehir, Konyaspor (d) ve Eyüpspor maçlarıyla tamamlayacak. Tedesco, öğrencilerine kart konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

Fenerbahçe’de ligde görülen 65 sarının 25’i hakeme itiraz, rakiple tartışma, zaman geçirme, abartılı sevinç ve ihlal nedeniyle görüldü. 40’ının nedeni faul oldu. İtalyan teknik adam bu duruma dikkat çekerek, gereksiz sarı kartların yaratacağı sıkıntıların pahalıya patlayabileceği uyarısında bulundu.