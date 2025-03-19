Fenerbahçe'yi bekleyen 3 tehlike! Fred, Amrabat ve Nesyri Bodrumspor maçı öncesi riskli

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasına önemli eksikliklerle çıkabilir.

Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı bulunan Fred Bodrumspor kadrosunda yer alamayacak. Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri ise maça yetişmek için zamanla yarışacak.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde önce Nijer deplasmanına gidecek olan Fas milli takım oyuncuları Sofyan Amrabat ve Youssef En-Neysri, 26 Mart’ta salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 00.30’da ise Tanzanya ile karşılaşacak. Dinlenmeye fırsat bulamayacak olan yıldız oyuncuların Çarşamba günü akşam saatlerinde veya Perşembe günü İstanbul’a dönüşleri bekleniyor. Yıldız futbolcular İstanbul’a döndüklerinde ise son taktik antrenmana yetişmeye çalışıp öğleden sonra Bodrum'a uçacaklar.

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Üst üste oynanan Rangers maçları ve Samsunspor mücadelesi nedeniyle yorgun düşen Sarı-lacivertli oyuncuların milli takımlarından da hem karşılaşmalar hem de uçak yolculuğu yüzünden dinlenmeye fırsat bulamayacak olmaları teknik direktör Mourinho'yu şimdiden düşündürüyor. Fenerbahçe'de bu eksikler nedeniyle kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalınacak. Portekizli hoca takım içinden alternatif isimleri Bodrum deplasmanı için hazırlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi iki oyuncunun dönüş süreci ve dinlenme zamanının yetersiz olma sebebi ile Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) erteleme talebinde bulunarak maçın ileri bir tarihe alınmasını istiyor. Fenerbahçe’nin Bodrumspor karşısındaki muhtemel 11’i ve maç öncesi TFF’nin vereceği karar merakla bekleniyor.