Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den beklenmedik haber! Telefon görüşmesi ortaya çıktı

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Jose Mourinho yönetiminde yen sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ve Fatih Karagümrük'ten sol bek oyuncusu Levent Mercan'ı kattı.

Kanat, orta saha ve forvet bölgelerine transfer yapmayı planlayan sarı lacivertlilerin adı, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'la anılırken transferde yeni bir gelişme yaşandı.

BİR TEKLİF DAHA GELDİ

Fenerbahçe'nin Sevilla ile 16 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaştığı En-Nesyri için Al-Qadsiah'ın ardından Roma da devreye girdi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; uzun süredir Sevilla forması giyen En-Nesyri, İspanya macerasının sonuna gelmek üzere.

Haberde, Serie A devi Roma'nın, Youssef En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçtiği belirtildi.

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DE ROSSI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Faslı golcünün, İtalyan ekibinin Teknik Direktörü De Rossi ile telefonda uzun bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin ardından Roma'nın oyuncuya Fenerbahçe'den daha yakın olduğu kaydedildi.

KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan Pazartesi günü yapılacak olan toplantının transfer için belirleyici olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin daha önce Sevilla'ya oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtiliyordu.

Başka talipleri de olan 27 yaşındaki yıldız golcünün transfer için kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.