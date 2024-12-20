Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber

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Fenerbahçe Beko, Amerikalı oyuncu Wade Baldwin'in hamstring bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 17 Aralık Salı günü oynanan Barcelona karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Wade Baldwin IV’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz." denildi.