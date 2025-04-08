Fenerbahçe'ye yıldız golcüden müjde! Transfer görüşmeleri başlıyor

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.

Gelecek sezon forvet hattında büyük bir değişime gidecek olan sarı - lacivertlilerde Youssef En-Nesyri'nin satılması beklenirken yaşı ilerleyen Edin Dzeko'nun da kalması halinde alternatif golcü olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

VLAHOVIC'TEN FENERBAHÇE'YE MÜJDE

Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe, gol yolları için büyük bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon için transfer etmek istediği bir numaralı golcü Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic! Sırp yıldızdan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

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JUVE TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fanatik'in haberine göre, 25 yaşındaki yıldız teknik direktörlük görevine ıgor Tudor'un gelmesine rağmen sezon sonunda takımdan ayrılma konusunda kararlı. Juventus'un sözleşme uzatma teklifini reddeden Vlahovic'in İtalyan deviyle bir yıllık sözleşmesi kaldı. Juventus ayrılmayı kafasına koyan Sırp golcünün bir sezon daha takımda kalıp bedava gitmesini istemiyor. Bu yüzde yaz transfer sezonunda gelecek teklifler değerlendirecek.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MASAYA OTURULACAK

Dusan Vlahovic'in Juventus'tan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyması Fenerbahçe'de büyük heyecan yarattı. Sarı - lacivertli yetkililerin ilerleyen günlerde hem Juventus hem de Vlahovic ile masaya oturması bekleniyor. Sırp golcünün 9-10 milyon Euro civarı bir maaş beklentisi var.