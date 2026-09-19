Fenerbahçe'ye yeni sambacı! Devre arası transfer döneminde rota yine Fransa

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Fenerbahçe, şimdiden ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

Aziz Yıldırım, “Ocak ayına kadar minimum kayıpla ilerleyip, gerekli takviyeleri yapacağız. Bu takım tutacak, sezon sonunda şampiyon olacak” demişti. Sarı Lacivertliler, güçlendirmek için iki pozisyon belirledi.

Orta sahada ilk adaylar Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari.

Diğer hedef ise sol kanat ve 10 numara oynayabilen bir yıldız. Sarı-Lacivertliler’in adresi, Mason Greenwood’u transfer ettiği Marsilya..

MARSİLYA SATIŞ YAPMAK ZORUNDA

Yönetim, yaz döneminde de gündeme gelen Igor Paixao için yeniden kolları sıvadı. Fransız ekibi, ekonomik sorunları nedeniyle ocak ayında da satış yapmak zorunda. Bu nedenle takımın en önemli isimlerinden biri olan Paixao’yla vedalaşmaya hazırlanıyorlar.

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30 MİLYON EUROYA 'EVET' DİYEBİLİRLER

Sambacı’yla ilgilenen başka kulüpler de var. Fenerbahçe, bu nedenle erken bir hamle yapmayı planlıyor. Marsilya’nın, 26 yaşındaki oyuncu için 2025 yazında ödediği 30 milyon Euro’ya razı olacağı öne sürüldü.

PERFORMANSI

Igor Paixao, Mavi Beyazlılar’da genelde sol kanatta oynadı. Ancak Brezilyalı yıldız, hem 10 numara pozisyonunda hem de sağ kanatta görev yapabiliyor.

Başarılı futbolcu, bu sezon 4 maçta 1 asist yapabildi. Ancak Paixao, geçen sezon Greenwood ile birlikte Marsilya’nın en önemli hücum silahı olmuş, 42 resmi maçta 12 kez fileleri sarsıp, 7 de asist yapmıştı.