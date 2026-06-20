Fenerbahçe'ye yeni Ferdi Kadıoğlu! Transfer açıklanıyor

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Vedat Muriç'in yanı sıra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, stopere de mutlaka takviye gerçekleştirecek. Liste başında Malang Sarr var. Öncelikli transfer hedeflenen mevkilerden diğeri sol bek olarak belirlenmişti. Orada da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

MAURO JUNIOR BOMBASI

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Hollanda'dan Voetbal International'ın haberine göre; Fenerbahçe, PSV'nin kaptanları arasında yer alan Mauro Junior'un transferinde sona yaklaştı. 27 yaşındaki sol bek konusunda yapılan görüşmelerin ileri seviyeye geldiği ve kısa zamanda anlaşmanın açıklanabileceği vurgulandı.

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12 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Oyuncunun kontratında 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu rakamın biraz daha altına Sarı-Lacivertli yönetim işi bitirmek istiyor. Eğer uzlaşma sağlanmazsa direkt bu bedel ödenip, oyuncu alınacak.

FERDİ KADIOĞLU GİBİ!

10 numaradan sol beke evrilen ve kariyer geçişiyle Ferdi Kadıoğlu'nu andıran Mauro Junior, oyun tarzıyla da A Milli yıldızımıza çok benziyor. 1.71 boyundaki Brezilyalı oyuncu, geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 1 gol atarken, 11 de asist yaptı. PSV ile 2029'a kadar kontratı bulunan Mauro, driplingi, hızı, iç koridoru kullanma özelliği ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkıyor.