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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Omar Imeri

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Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Omar Imeri
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Fenerbahçe gelecek vaat eden genç yeteneklerin peşine düştü. Hedefte “Yeni Eljif Elmas olur” raporu verilen Arnavut sağ açık Omar Imeri var. Kuzey Makedonya Ligi'nde Shkendija Takımında oynayan Omar Imeri potansiyeli yüksek bir oyuncu.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, maliyeti düşük genç yetenekleri de mercek altına alıyor. Scout ekibinin uzun bir süredir takip ettiği ve "Yeni Elif Elmas olur" diyerek rapor sunduğu Omar Imeri de bu isimlerden biri olduğu ve kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan bu oyuncunun transferi için girişimde bulunulduğu öğrenildi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Omar Imeri Arnavutluk U21 takımının oyuncusu.

POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU

Kuzey Makedonya Ligi'nde Shkendija Takımında oynayan Omar Imeri potansiyeli yüksek bir oyuncu. (Takvim)

Fenerbahçeye yeni Eljif Elmas: Omar Imeri

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