Fenerbahçe'ye yeni Eljif Elmas: Omar Imeri

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, maliyeti düşük genç yetenekleri de mercek altına alıyor. Scout ekibinin uzun bir süredir takip ettiği ve "Yeni Elif Elmas olur" diyerek rapor sunduğu Omar Imeri de bu isimlerden biri olduğu ve kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan bu oyuncunun transferi için girişimde bulunulduğu öğrenildi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Omar Imeri Arnavutluk U21 takımının oyuncusu.

POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU



Kuzey Makedonya Ligi'nde Shkendija Takımında oynayan Omar Imeri potansiyeli yüksek bir oyuncu. (Takvim)

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