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Fenerbahçe'ye yan bakılmıyor: 5'te 5

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#Fenerbahçe#Eczacıbaşı#Voleybol
Fenerbahçeye yan bakılmıyor: 5te 5
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 20:59

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

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Sultanlar Ligi 5’inci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana’ya 3-0 mağlup oldu.

Eczacıbaşı ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, sarı-lacivertliler ise namağlup olarak devam ediyor.

Salon: Cebeci Spor KompleksiHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Mehmet TopalECZACIBAŞI: Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, NicolettiFENERBAHÇE MEDİCANA: Meliha, Eda Erdem, Drca, Arelya Karasoy, Stysiak, De Souza, Vuchkova, Vargas, Gizem Örge,SETLER: 19-25, 20-25, 24-26SÜRE : 87 dakika ( 23, 26, 38)

 

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#Fenerbahçe#Eczacıbaşı#Voleybol

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