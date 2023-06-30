Fenerbahçe'ye Wilfried Zaha'dan iyi haber! Crystal Palace'ın teklifinin süresi doldu...

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Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi önemli yıldızları kadrosuna katarken çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE AVANTAJLI DURUMDA

İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız oyuncu Wilfried Zaha'yı takıma katmak isteyen sarı lacivertliler girişimlerini devam ettiriyor.

İtalya'dan ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Zaha için en avantajlı durumda olan takım yaptığı teklifle Fenerbahçe olurken İngiliz ekibinin yaptığı yeni sözleşme önerisinin süresi doldu.

Ayrıca haberde, İstanbul'da yaşama fikrinin ve gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Zaha'ya cazip gelmesi sebebiyle FENERBAHÇE ihtimaline sıcak bakabileceğine yer verildi.

HAFTALIK 200 BİN STERLİN

Dailymail'in haberine göre; İngiliz ekibi, Wilfried Zaha'ya haftalık 200 bin sterlinden uzun vadeli bir sözleşme teklif etti.

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30 HAZİRAN'DA BİTTİ

Crystal Palace'ın Wilfried Zaha'ya yaptığı 200 bin sterlinlik sözleşme teklifi, 30 Haziran gecesi sona erdi.