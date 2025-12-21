×
Futbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Veerman müjdesi: PSV teknik direktöründen veda gibi sözler!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Joey Veerman
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 15:41

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Utrecht ile oynayacakları maç öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Joey Veerman için veda gibi sözler sarf etti.

Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında lider PSV, Utrecht'in konuğu oldu.

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, maç öncesinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman için veda gibi sözler kullandı.

62 yaşındaki deneyimli teknik adamın verdiği bu yanıt transfer iddialarını güçlendirirken, Fenerbahçeli taraftarlarda da heyecana neden oldu.

'EN AZINDAN BİR KEZ DAHA TADINI ÇIKARALIM!'

Peter Bosz, Utrecht maçı öncesinde ESPN'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazetelerdeki söylentileri okuduğumda onunla oturup konuştum. Kendi açısından durumu açıkladı. Sonrasında Utrecht maçı hakkında konuştuk. Ben de doğal olarak bu maça yüzde yüz konsantre olup olmadığını bilmek istedim. En azından onu bir kez daha izlemenin keyfini çıkaralım, ben çıkaracağımdan eminim."

PERFORMANSI

27 milyon euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 8 gol atıp 8 de asist üreterek toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

