Fenerbahçe'ye veda eden Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı

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Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti.

PLAKET VERİLDİ

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun vedası sonrası oyunculara teşekkür plaketi verildi. Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco'nun katılımıyla hem Dzeko hem de Tadic'e plaket verildi.

SESSİZ SEDASIZ GİTTİ

Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.