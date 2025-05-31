×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye veda eden Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Ayrılık
Fenerbahçeye veda eden Edin Dzeko, İstanbuldan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 12:33

Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklama ile Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda etmişti.

PLAKET VERİLDİ

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun vedası sonrası oyunculara teşekkür plaketi verildi. Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco'nun katılımıyla hem Dzeko hem de Tadic'e plaket verildi.

SESSİZ SEDASIZ GİTTİ

Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Ayrılık

BAKMADAN GEÇME!