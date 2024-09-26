Fenerbahçe'ye Union SG maçı öncesi hem övgü hem uyarı: Dikkat edilmeli, 10 saniyede fark yaratır | Kadro rakipleri korkutucu seviyede

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UEFA Avrupa Ligi’nde zafere odaklanan Fenerbahçe, sahasında Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise’yi konuk edecek. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşılaştığı rakibini geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Jose Mourinho önderliğinde hazırlıklarını tamamlayan sarı-kanarya, taraftar ve saha avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Belçikalı meslektaşlarımız, zorlu 90 dakika öncesi iki ekibin 3 puan şansıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

BELÇİKALI GAZETECİLERİN MÜCADELE ÖNCESİ ANALİZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

VİNCENT MİLLER (SUDİNFO AND LE SOİR):

“UNION SAINT-GILLOISE’NİN EN ENDİŞE VERİCİ NOKTASI HÜCUM GÜCÜ”

Union Saint-Gilloise’nin son zamanlardaki performansı biraz hayal kırıklığı yarattı. Belçika Ligi'nde oynadıkları son altı maçta sadece bir galibiyet alabildiler ve şu anda ligde 12. sıradalar. En endişe verici nokta ise hücum gücü. Son 6 maçta sadece 1 gol attılar (Şampiyonlar Ligi elemelerinde Slavia Praga'ya karşı oynanan rövanş maçı da dahil). Ama diğer taraftan savunma anlamında iyi durumdalar ve son 5 maçta sadece 3 gol yediler. Yeni teknik direktör Pocognoli önderliğinde bir hedef belirlendi. Pocognoli, çünkü ilk maçtan sadece 2 hafta önce takıma geldi. Ve Union, bu yaz takımdaki Amoura, Nilsson ve Puertas gibi oyuncuları kaybetti. Bu 3 futbolcu geçtiğimiz yıl toplam 53 gol atmışlardı. Teknik direktör Sébastien Pocognoli, geçen seneki teknik direktörle aynı sistemi kullanıyor: 3-5-2. Pocognoli, topa daha fazla sahip olmak istiyor. Önceki teknik direktör Alexander Blessin, geçen yıl takıma daha direkt bir futbol oynatıyordu. Yani oyuncuların bu yeni stile uyum sağlaması gerekiyor. Pocognoli, oyuncularıyla çok iyi iletişim kuruyor ve onlara her zaman sahip çıkıyor. Mesela şimdiye kadar oyuncularını kamuoyu önünde hiç eleştirmedi.

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“NOAH SADIKI, ŞU AN İÇİN UNİON’UN EN İYİ OYUNCUSU”

Büyük bir sakatlığı olan Henok Teklab dışında takımdaki herkesin formda olduğunu düşünüyorum. Union'ın yeni bir genç forveti var: Franjo Ivanovic. Takıma geç katıldığı için henüz gol atamadı ama iyi özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca diğer forvet olan Kevin Rodriguez de tehlikeli olabilir. Noah Sadiki, şu an için Union'ın en iyi oyuncusudur. Sadiki, henüz 19 yaşında ve bu yaz Union'dan ayrılıp Lyon ya da Union Berlin'e gidebilirdi. Bu iki kulübün ona ilgisi vardı ama sonunda takımda kaldı. Muhtemelen gelecek yıl büyük bir meblağ karşılığında kulüpten ayrılacak.

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“FENERBAHÇE, RAKİPLERİ KORKUTAN OYUNCULARA SAHİP”

Fenerbahçe’nin Galatasaray'a karşı aldığı yenilgiden sonra Union'a da kaybetmek istemeyeceğinden eminim. Ayrıca Union, Avrupa futbolunda çok büyük bir isim değil. Fenerbahçe, bu yıl çok geniş bir kadroya sahip. Ayrıca Tadic, Dzeko, Fred, Allan Saint-Maximin, Livakovic, İrfan Can, En-Nesyri ve Cenk Tosun gibi rakipleri korkutan oyunculara sahip. Bunlar gerçekten büyük isimler ve tabii ki José Mourinho da öyle. Union'ın savunma oyuncusu Koki Machida, bu hafta sonu yaptığı açıklamada onunla tanışacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

“ISINMA SIRASINDA BİLE ÇILGINCA BİR ATMOSFER VAR”

Geçen sene İstanbul’daki maçı izleme şansım olmadı ancak meslektaşlarım bana ısınma sırasında bile atmosferin çılgınca olduğunu söylediler. Birbirlerini duyamıyorlardı ve atmosferden çok etkilenmişlerdi. Union'un Avrupa'da oynadığından bu yana gördüğü en büyük atmosfer olduğunu söylediler. 2022 yılındaki Glasgow Rangers maçından bile daha iyi bir atmosfer vardı. Bana göre Fenerbahçe gerçekten avantajlı. Union'ın iyi bir sonuç alması çok büyük bir sürpriz olur çünkü şu an için iyi bir durumda değiller.

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FRANÇOİS GARİTTE (LA DERNIERE HEURE LES SPORTS):

“UNION’UN MAÇI KAZANMASI ZOR GÖRÜNÜYOR”

Union Saint-Gilloise, şu an için gol yollarında sorun yaşadığı için maçı kazanması zor görünüyor. Son altı maçta sadece bir gol attılar. Sıkıntılı olan şey ise Union'ın tüm hücum oyuncularını değiştirmiş olması. Nilsson, Amoura ve Puertas kulüpten ayrıldı; Fuseini, Ivanovic, Ait El Hadj ve David geldi. Dolayısıyla yeni isimlerin sisteme ve Belçika Ligi’ne uyum sağlamaları gerekiyor. Union, gol atamıyor ama çok fazla fırsat yaratıyor. Takım iyi oynuyor, savunma güçlü ancak şu an için tek sorun skor. Sebastien Pocognoli, genç bir teknik direktör (37 yaşında) ama kariyerinin son döneminde Union SG'de oynadığı için burayı tanıyor. Yani kulüpteki felsefeyi ve oyun tarzını biliyor. İyi bir teknik direktör olmak için gereken tüm kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum ama birinci ligdeki ilk sezonu. Dolayısıyla zamana ihtiyacı var ve Union da ona gereken zamanı tanıyacak.

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“SOFIANE BOUFAL, 10 SANİYE İÇİNDE FARK YARATABİLECEK BİR FUTBOLCU”

Şu an gol atmamış olsa bile maçta etkili olabilecek isim Franjo Ivanovic’dir. İyi bir tekniği var, çok iyi koşular yapabiliyor ve ikili mücadeleleri kazanabiliyor. Franjo’nun Union'da kendini göstermesi için sadece bir gole ihtiyacı var. Ayrıca Sofiane Boufal, topla sihirbazlık yapan bir futbolcudur. Sofiane, henüz 90 dakika oynamaya hazır değil ama 10 saniye içinde fark yaratabilecek bir futbolcu.

“FENERBAHÇE, DAHA İYİ BİR RUH HALİ İÇİNDE”

Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybetmiş olsa bile Union'dan daha iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine rağmen daha iyi bir ruh hali içindeler. Kendi evlerinde taraftarın gücüne sahipler ve takımda Dzeko, Saint-Maximin ve En-Nesyri gibi çok kaliteli isimler var. Takımda Avrupa futbolunda oynamış büyük isimler var ve Union Saint-Gilloise'den çok daha farklı bir seviyedeler. Ama yine de bir maçta ne olacağını asla bilemeyiz. Geçen sezon Union, Fenerbahçe daha iyi bir takıma sahip olmasına rağmen İstanbul’daki maçı kazanmıştı.

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“İSTANBUL’DAKİ ATMOSFER HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM EN İYİ ATMOSFERDİ”

Geçen sezon Fenerbahçe-Union SG maçı için İstanbul’daydım. Stadyumdaki ortam tam anlamıyla çılgıncaydı. Union Saint-Gilloise ile birkaç stadyumu ziyaret etme şansım oldu. (Liverpool, Leverkusen, Frankfurt, Rangers...) İstanbul'daki atmosfer hayatım boyunca yaşadığım en iyi atmosferdi. Atmosfer Fenerbahçe takımı için büyük bir avantaj olacak çünkü Union'daki birçok oyuncu böyle bir atmosferi bilmiyor. Bu durum Union oyuncuları için sorun teşkil edebilir. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacak gücü olduğunu düşünüyorum ama Union Saint-Gilloise her zaman sürpriz yapabilir.