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Fenerbahçe'ye UEFA'dan 15 milyon 870 bin!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray
Fenerbahçeye UEFAdan 15 milyon 870 bin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

Galatasaray, 18 milyon 380 bin Euro ile Avrupa'ya veda etti.

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UEFA, Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe, UEFA’dan şu ana kadar 15 milyon 870 bin Euro kazandı.

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Kanarya; Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi elemelerinden 180 bin Euro, Avrupa Ligi Katılım için 4 milyon 310 bin Euro, Pazar payı ve 5 yıllık kat sayıdan 4 milyon 990 bin Euro, 10 yıllık kat sayıdan 1 milyon 770 bin Euro, puandan 1 milyon 500 bin Euro, sıralama bonusundan 1 milyon 80 bin Euro, play-off ve eleme turu bonusundan da 2 milyon 50 bin Euro olmak üzere yaklaşık 16 milyon Euro’yu garantiledi.

Play-off eleme turunu geçemeyen Galatasaray ise toplamda 18 milyon 380 bin Euro ile Avrupa’ya veda etti.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray

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