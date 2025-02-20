Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir! Turu geçerse kasasını dolduracak

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Fenerbahçe, Kupa 2’de lig aşamasını sıkıntılı bir şekilde geçti. Son maçta Braga’nın son saniye golü ofsayta takılınca, temsilcimiz Play-Off için son sıra olan 24.’lükle üst tura çıkmıştı.

Ancak Kanarya’nın Play-Off macerası süper başladı. Mourinho ve öğrencileri, Anderlecht’i Kadıköy’deki ilk maçta 3-0 mağlup ederek son 16 kapısını ardına kadar araladı.

Çekler’in tek takımı kaldı

Sarı-Lacivertliler, 3-0’ın rövanşına bu akşam Belçika’da çıkacak. 2 farklı yenilgi bile tur için yetecek. Ancak ne Mourinho ne de futbolcular, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Fenerbahçe, bu akşam da kazanarak hem kulüp hem de ülke puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle ülke puanı açısından galip gelmemiz önemli. Biz 42 bin 900 puandayız. 43 bin 300’le hemen önümüzde yer alan Çekler’in 5 takımından sadece Plzen yoluna devam ediyor. Onlar da ilk maçta Ferencvaros’a kaybetti.

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Fenerbahçe kasayı dolduruyor

Kanarya kazanarak son 16’ya kalırsa, Çekler’i yakalama hatta geçme şansımız olacak. Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa’da şu ana kadar 13 milyon 800 bin Euro gelir elde etti. Son 16’ya kalınması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha kasaya girecek. Avrupa Ligi’nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin Euro, yarı finalde 4.2 milyon Euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon Euro, şampiyon olan ise 13 milyon Euro daha kazanacak.

Nasıl tur atlarız?

SarıLacivertliler ilk maçı 3-0 kazandığı için çok büyük bir avantaj elde etti. Temsilcimiz bu akşam her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı yenilgide bile adını son 16’ya yazdıracak. Anderlecht’in 3 farklı galip gelmesi halinde rövanş maçı uzatmalara gidecek. Belçika ekibi 4 ya da üstü farklı galip gelirse eleneceğiz.

Kura çekimi yarın

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Yunan ekibi Olympiakos ya da İskoç devi Glasgow Rangers ile eşleşecek. Rakibimiz, yarın yapılacak kura çekiminde belli olacak. Öte yandan yarınki kurada, son 16’yı geçmemiz halinde çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacağımız muhtemel rakiplerimizin eşleşmeleri de netleşecek.

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