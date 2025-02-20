×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nden dev gelir! Turu geçerse kasasını dolduracak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA#Gelir
Fenerbahçeye UEFA Avrupa Liginden dev gelir Turu geçerse kasasını dolduracak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:39

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’deki ilk maçta Anderlecht’i 3-0 mağlup ederek büyük avantaj elde etmişti. Fenerbahçe, buna rağmen bu akşamki rövanşı da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde hem son 16’ya galibiyetle gitmek hem de kulüp ve ülke puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan temsilcimiz turu geçmesi dev bir gelirin sahibi olacak ve kasasını dolduracak.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kupa 2’de lig aşamasını sıkıntılı bir şekilde geçti. Son maçta Braga’nın son saniye golü ofsayta takılınca, temsilcimiz Play-Off için son sıra olan 24.’lükle üst tura çıkmıştı.

Ancak Kanarya’nın Play-Off macerası süper başladı. Mourinho ve öğrencileri, Anderlecht’i Kadıköy’deki ilk maçta 3-0 mağlup ederek son 16 kapısını ardına kadar araladı.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Fenerbahçe derbisinde hangi yabancı hakem sahaya çıkacak Turpin, Marciniak, Vincic ve Kovacs arasında en uygun isim...Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hangi yabancı hakem sahaya çıkacak? Turpin, Marciniak, Vincic ve Kovacs arasında en uygun isim...Haberi görüntüle

Çekler’in tek takımı kaldı

Sarı-Lacivertliler, 3-0’ın rövanşına bu akşam Belçika’da çıkacak. 2 farklı yenilgi bile tur için yetecek. Ancak ne Mourinho ne de futbolcular, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Fenerbahçe, bu akşam da kazanarak hem kulüp hem de ülke puanını artırmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle ülke puanı açısından galip gelmemiz önemli. Biz 42 bin 900 puandayız. 43 bin 300’le hemen önümüzde yer alan Çekler’in 5 takımından sadece Plzen yoluna devam ediyor. Onlar da ilk maçta Ferencvaros’a kaybetti.

Haberin Devamı

Fenerbahçeye UEFA Avrupa Liginden dev gelir Turu geçerse kasasını dolduracak

Fenerbahçe kasayı dolduruyor
Kanarya kazanarak son 16’ya kalırsa, Çekler’i yakalama hatta geçme şansımız olacak. Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa’da şu ana kadar 13 milyon 800 bin Euro gelir elde etti. Son 16’ya kalınması halinde 1 milyon 750 bin Euro daha kasaya girecek. Avrupa Ligi’nde çeyrek final aşamasında 2 milyon 500 bin Euro, yarı finalde 4.2 milyon Euro ödül var. Finali kaybeden 7 milyon Euro, şampiyon olan ise 13 milyon Euro daha kazanacak.

Nasıl tur atlarız?

SarıLacivertliler ilk maçı 3-0 kazandığı için çok büyük bir avantaj elde etti. Temsilcimiz bu akşam her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı yenilgide bile adını son 16’ya yazdıracak. Anderlecht’in 3 farklı galip gelmesi halinde rövanş maçı uzatmalara gidecek. Belçika ekibi 4 ya da üstü farklı galip gelirse eleneceğiz.

Gözden KaçmasınKylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester Citye kabus gibi çöktü Arda Güler...Kylian Mbappe çıldırdı, Real Madrid Manchester City'e kabus gibi çöktü! Arda Güler...Haberi görüntüle

Kura çekimi yarın

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Yunan ekibi Olympiakos ya da İskoç devi Glasgow Rangers ile eşleşecek. Rakibimiz, yarın yapılacak kura çekiminde belli olacak. Öte yandan yarınki kurada, son 16’yı geçmemiz halinde çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacağımız muhtemel rakiplerimizin eşleşmeleri de netleşecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#UEFA#Gelir

BAKMADAN GEÇME!