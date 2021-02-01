Fenerbahçe'ye transferin son gününde forvet sürprizi! Benteke ve Ozan Tufan...

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle oldukça ses getiren Fenerbahçe, transfer döneminin son gününde de hareketli saatler yaşayacak gibi gözüküyor.

İngiliz basınının haberine göre devre arası transfer döneminde Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe, son gün transferi için de Crystal Palace ile görüşme halinde...

İNGİLTERE'DEN GOLCÜ TRANSFER

Sarı-lacivertliler, transfer dönemini bir forvet hamlesi ile kapatmak isterken öne çıkan isim Crystal Palace'tan Christian Benteke oldu...

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcü için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin, Benteke'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Bu sezon Crystal Palace'ta 17 maça çıkan 30 yaşındaki Belçikalı forvet, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

OZAN TUFAN CEVABI!

Crystal Palace ile Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için karşı karşıya gelmiş İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye teklifte bulunmuştu. Ancak sarı lacivertli ekip bu transfer teklifini geri çevirmişti.

İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği Benteke'yi Ozan Tufan transferinde takas yoluyla kullanabileceği ve Ozan Tufan için bonservis ücreti + Benteke teklifi ile Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

Crystal Palace dışında Ozan Tufan ile bir başka Premier Lig takımı West Bromwich Albion'un ilgilendiği iddia ediliyordu. Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan WBA'nın orta saha bölgesi için de Mili futbolcu Okay Yokuşlu'yu düşündüğü ve transferi sonlandırmaya çok yakın olduğu kaydediliyor.

EDIN DZEKO İSMİ HEYECAN YARATTI AMA...

Öte yandan Fenerbahçe'de forvet bölgesi için Edin Dzeko'nun ismi konuşulmaya başlanmıştı. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferinin ardından Fenerbahçe ile de adı geçen Edin Dzeko'nun yıllık maliyetinin çok yüksek olması bu transferi imkansız kılarken Roma, Dzeko'yu elden çıkarmak için son bir hamle yapıyor.

Takas teklifinin Roma tarafından geldiği belirtilirken her iki oyuncu da teknik direktörlerinin gözünden düşmüş vaziyette. Bu transferlerin kiralık şeklinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

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