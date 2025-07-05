Fenerbahçe'ye transferi iptal olan Uğurcan Çakır'a Trabzonspor'dan ödül gibi maaş! Dev rakam belli oldu

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Avrupa’dan talipleri olan fakat son 1 aydır önce Galatasaray’ın ardından Fenerbahçe’nin ciddi şekilde istediği Uğurcan Çakır konusuna Ertuğrul Doğan noktayı koymuştu. Trabzonspor Başkanı “20 milyon Euro verseler de yurt içine satmayacağım!” sözleriyle dedikodulara son vermişti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANIYOR

30 Haziran’da başlayan yeni sezon hazırlıklarına katılan Fırtına’nın kaptanı ile yeni kontrat imzalanacak. Tüm detaylar da belli olmaya başladı. 2027’de sözleşmesi bitecek Uğurcan Çakır’ın mukavele süresi uzatılacak. Ayrıca yıllık ücreti de bu sezon 120 milyon TL olacak. Geride bıraktığımız sezon 1.2 milyon Euro civarında yani yaklaşık 55 milyon TL’ye oynayan 29 yaşındaki file bekçisinin maaşı, 2 katın üzerine çıkacak.

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MENAJERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan son periyotta yaşanan gelişmelerden rahatsızlık duyan ve menajerinin süreci yönetme tarzından memnun olmayan Uğurcan Çakır’ın, yaz transferinin bitiminde menajer değişikliğine gideceği öğrenildi. A Milli Takım’ın birinci kalecisi olan Uğurcan’ın, yeni kontrat sonrası basın önünde açıklama yapması bekleniyor.