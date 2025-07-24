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Fenerbahçe’ye transferi beklenen Skriniar’a dair gerçeği yazdılar: Evi yok, araç kiralıyor!

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#Fenerbahçe#Transfer#Milan Skriniar
Fenerbahçe’ye transferi beklenen Skriniar’a dair gerçeği yazdılar: Evi yok, araç kiralıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 14:40

Fenerbahçe’nin kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı ve PSG ile resmi olarak transferinin sonlandırmasını beklediği Milan Skriniar’a dair Fransız basınında çarpıcı bir habere yer verildi.

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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve sarı lacivertlilerin PSG ile sözleşme imzalamasını bekleyen Skriniar’a dair ilginç bir durum ortaya çıktı.

Fransız spor gazetesi L’Équipe’in haberine göre, Paris Saint Germain’in yeni sezon yapılandırmasında düşünmediği oyuncu, evsiz kaldı.

Fenerbahçe’ye transferi beklenen Skriniar’a dair gerçeği yazdılar: Evi yok, araç kiralıyor

Şu anda Paris’te bulunan Skriniar’ın, otelde kaldığı ifade edildi.

Geçici olarak PSG’nin altyapısına gönderilen ve burada çalışmalarına devam eden 29 yaşındaki futbolcu, antrenman sonrası oteline dönmek için araç kiralıyor ve bu yaşamını bu şekilde devam ettiriyor.

 

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Milan Skriniar

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