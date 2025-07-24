Fenerbahçe’ye transferi beklenen Skriniar’a dair gerçeği yazdılar: Evi yok, araç kiralıyor!

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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ve sarı lacivertlilerin PSG ile sözleşme imzalamasını bekleyen Skriniar’a dair ilginç bir durum ortaya çıktı.

Fransız spor gazetesi L’Équipe’in haberine göre, Paris Saint Germain’in yeni sezon yapılandırmasında düşünmediği oyuncu, evsiz kaldı.

Şu anda Paris’te bulunan Skriniar’ın, otelde kaldığı ifade edildi.

Geçici olarak PSG’nin altyapısına gönderilen ve burada çalışmalarına devam eden 29 yaşındaki futbolcu, antrenman sonrası oteline dönmek için araç kiralıyor ve bu yaşamını bu şekilde devam ettiriyor.