Fenerbahçe'ye transferde sürpriz öneri: 'Mbappe'yi getirebiliriz!'

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar erkenden başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım yönetiminde transferde ince eleyip sık dokuyor.

MENAJERLERDEN MBAPPE ÖNERİSİ!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kontenjan dolu olduğu için kadrodaki bir yabancıyla yolların ayrılması gerekiyor. Yönetim, bu nedenle +4 kontenjanına uygun, 23 yaş altı isimler için de arayışta.

Bu doğrultuda, aracı menajerlerden ilginç bir öneri geldi: Ethan Mbappe...

LILLE FORMASI GİYİYOR

Real Madrid’in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin kardeşi olan 19 yaşındaki futbolcu, ülkesinde Lille formasını giyiyor.

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SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTECEK

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Ethan’ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

OYUNCU İZLENECEK

Sarı-Lacivertliler, menajerlerden gelen bu öneri sonrası başarılı oyuncuyu listeye ekledi. Ancak henüz bir hamle kararı alınmadı. Fenerbahçe’nin oyuncu izleme komitesi ve futbol direktörü Oğuz Çetin’in raporlarından sonra teklif yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilecek.

PERFORMANSI

Futbola PSG alt yapısında başlayan ve 2023-2024 sezonunda A takıma yükselen Mbappe, 2024 yazında bedelsiz olarak Lille'e transfer olmuştu.

Lille'de 3. sezonunu geçiren 19 yaşındaki kanat oyuncusu, şu ana dek 42 maçta şans bulurken sahada yer aldığı 1354 dakikada 4 gol - 2 asist üretti.