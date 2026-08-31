Fenerbahçe'ye transferde Malick Fofana müjdesi! Teklif belli oldu

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Fenerbahçe, Rashford’dan olumsuz yanıt gelince sol kanat için +4 kontenjanına uygun oyunculara yöneldi. Sarı-lacivertliler, bu bölge için kendi fırsatını kendi yarattı.

LYON, 50 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPMAK ZORUNDA

Lyon, Devler Ligi’nde Kanarya’ya elenince 50 milyon euroluk satış yapma zorunluluğu doğdu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibinin yıldızı Malick Fofana’nın peşine düştü.

Teknik direktör Fonseca, Le Havre maçından sonra verdiği demeçte, “Malick şimdilik bizimle ancak oyuncu satmamız şart ve ayrılığı muhtemel” dedi.

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Acun Ilıcalı’nın Premier Lig’de mücadele eden kulübü Hull, 21 yaşındaki oyuncuya teklif yaptı. Ancak Fofana, daha büyük ve iddialı bir takımda oynamak istediği için bunu geri çevirdi.

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FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Belçikalı yıldızın menajeri, oyuncusunu Arsenal’in de aralarında bulunduğu birçok kulübe önerdi. Lyon ise satış için en az 30 milyon euro istediğini menajerlik şirketine bildirdi. Fenerbahçe’nin bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk bir paketle ilk resmi teklifi yapması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL İŞARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası yaptığı transfer açıklamasında, "Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar." diye konuştu.

PERFORMANSI

Ocak 2024'te yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Gent'ten transfer edilen Fofana, Lyon formasıyla bugüne dek çıktığı 84 maçta 19 gol - 8 asist üreterek toplamda 27 gole doğrudan katkı sağladı.

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