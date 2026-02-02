Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu ve ismi Fransız ekibi Marsilya'yla da anılan Souffian El Karouani, transfer kararını verdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Faslı sol bek oyuncusu, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Qadsiah ile ön sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki savunmacı sezon sonunda bedelsiz olarak Suudi ekibine transfer olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Utrecht ile 34 maça çıkan El Karouani, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen 3 gol - 15 asist üreterek performansıyla önemli takımların ilgisini üzerine toplamıştı.