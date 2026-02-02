×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Souffian El Karouani
Fenerbahçeye transferde kötü haber Yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 17:37

Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Faslı sol bek oyuncusu Souffian El Karouani'nin yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu ve ismi Fransız ekibi Marsilya'yla da anılan Souffian El Karouani, transfer kararını verdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbuldan ayrıldıFenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu İstanbul'dan ayrıldı!Haberi görüntüle

Foot Mercato'nun haberine göre; Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Faslı sol bek oyuncusu, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Qadsiah ile ön sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki savunmacı sezon sonunda bedelsiz olarak Suudi ekibine transfer olacak.

Fenerbahçeye transferde kötü haber Yeni takımı belli oldu

PERFORMANSI

Bu sezon Utrecht ile 34 maça çıkan El Karouani, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen 3 gol - 15 asist üreterek performansıyla önemli takımların ilgisini üzerine toplamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Souffian El Karouani

BAKMADAN GEÇME!