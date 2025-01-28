Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bundesliga yolcusu...

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Fenerbahçe, kısa bir süre önce Hammarby forması giyen Bazoumana Toure için 100 milyon İsveç kronu (yaklaşık 8.7 milyon Euro) transfer teklifinde bulundu.

Sportbladet'in haberine göre; Bundesliga ekibi Hoffenheim, Hammarby kulübüyle iletişime geçerek Bazoumana Toure'yi kadrosuna katmak istediğini ve bunun için 14 milyon milyon Euro ödemeye hazır olduklarını iletti.

Hammarby CEO'su Richard von Yxkull ve oyuncunun menajerlerinin önümüzdeki saatlerde takımın kamp yaptığı İspanya Marbella'ya giderek transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi.

Transferin belirtilen bonservisle gerçekleşmesi halinde İsveç Allsvenskan Ligi'nde satış rekoru kırılacak ve Bazoumana Toure en pahalı oyuncu olacak.

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BAZOUMANA TOURE'NİN KARİYERİ

2 Mart 2006 tarihinde Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen Bazoumana Toure, futbola ASEC Mimosas alt yapısında başladı.

Mart 2024'te Hammarby, 450 bin Euro bonservis ödeyerek genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Her iki kanatta da görev alabilen Toure, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Hammarby formasıyla bugüne dek 23 maça çıkan Bazoumana Toure 9 gol atıp 4 de asist üretti.