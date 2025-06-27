Fenerbahçe'ye transferde Jhon Duran müjdesi!

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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

KOLOMBİYA'YA ÇIKARMA

Fenerbahçe'nin futbol direktörü Devin Özek, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği ve görüşmelerde bulunduğu Duran transferi için Kolombiya'ya gitti.

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'FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR'

Sky'ın haberine göre; Jhon Duran, Mourinho ve Özek ile görüşme gerçekleştirdi. 21 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.

Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.