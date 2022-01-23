Fenerbahçe'ye transferde Haris Seferovic müjdesi!

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Sezonun ikinci yarısında kadrosuna forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan Vedat Muriqi'le ilgili gelişmeleri takip ederken diğer taraftan başka isimleri de listesine almıştı.

Bunlardan birinin de Benfica'dan Haris Seferovic olduğu yönünde iddialar vardı.

Önceki gün Portekiz'den müjdeli haber geldi. Kanarya'nın istediği İsviçreli golcüyü Benfica satış listesine koydu. Bu gelişme sonrasında menacerlerin de 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdikleri öğrenildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan Seferovic'in transferi konusunda hafta içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.(Fanatik)