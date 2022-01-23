Fenerbahçe'ye transferde Haris Seferovic müjdesi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştülerEv sahiplerinin fırsatçılığı: Şimdi de geçmiş zammın peşine düştüler#Ev Sahibi
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti 4 ayrılık, 1 transfer...Terim büyük umutla aldırmıştı, Torrent biletlerini kesti! 4 ayrılık, 1 transfer...#Transfer
Kuzey Marmara Otoyolunda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar varKuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, yaralılar var#Kuzey Marmara Otoyolu
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
Kayıp yüzde 50ye dayandı Çöküş...Kayıp yüzde 50'ye dayandı! Çöküş...#Kripto Para Piyasası
Erken sonuçlar geldi: Omicronda süper bağışıklık müjdesiErken sonuçlar geldi: Omicron'da 'süper bağışıklık' müjdesi!#Omicron
ABDden flaş karar... Acil koduyla gönderildiABD'den flaş karar... 'Acil' koduyla gönderildi#ABD
F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas Bunu yapabilir mi Kural...F.Bahçe maçında çok konuşulan geri pas! Bunu yapabilir mi? Kural...#Fenerbahçe
Kırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal ettiKırmızı alarm... Başbakan kendi düğününü iptal etti #Yeni Zelanda
Nilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam olduNilgün Türksever: Uğur Polat hocamdı kocam oldu!#Nilgün Türksever
Yine iğrenç saldırılarYine iğrenç saldırılar#Sağlık Çalışanları
Sürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşmasıSürpriz aşk...Merve Boluğur ve Emre Kaya yakınlaşması#Merve Boluğur
Peki kim bu dedikoducu Peki kim bu dedikoducu? #Hadise
Ay yıldızların gecesiAy yıldızların gecesi#Yıldızları Tebrik Gecesi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'ye transferde Haris Seferovic müjdesi!

#Transfer#Fenerbahçe#Seferovic
Fenerbahçeye transferde Haris Seferovic müjdesi

Forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe için Benfica'nın satış listesine koyduğu İsviçreli golcü gündeme geldi. Menacerler 29 yaşındaki oyuncuyu Sarı-Lacivertliler'e önerdi.

Haberin Devamı

Sezonun ikinci yarısında kadrosuna forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan Vedat Muriqi'le ilgili gelişmeleri takip ederken diğer taraftan başka isimleri de listesine almıştı.

Bunlardan birinin de Benfica'dan Haris Seferovic olduğu yönünde iddialar vardı.

Önceki gün Portekiz'den müjdeli haber geldi. Kanarya'nın istediği İsviçreli golcüyü Benfica satış listesine koydu. Bu gelişme sonrasında menacerlerin de 29 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdikleri öğrenildi.

2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan Seferovic'in transferi konusunda hafta içinde resmi temasların başlaması bekleniyor.(Fanatik)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Seferovic

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe