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Fenerbahçe'ye transferde Ferdi Kadıoğlu desteği!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçeye transferde Ferdi Kadıoğlu desteği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:35

Ara transfer döneminde orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü Premier Lig'e dikti. Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, eski takımına destek olmak amacıyla devreye girdi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezona beklentilerin altında başlayan Fenerbahçe ara transfer döneminin çalışmalarına da erkenden başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın verdiği liste doğrultusunda harekete geçen ve orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi.

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HEDEF YASIN AYARI

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katamadığı Yasin Ayari’yi ocakta transfer etmeye kararlı. Yönetim, sezon sonunda Brighton’la sözleşmesi sona erecek olan İsveçli orta saha için girişimlere başladı.

İNGİLTERE'DE KAZANDIĞININ 3 KATINDAN FAZLA MAAŞ TEKLİF EDİLECEK!

Sarı-Lacivertliler, İngiliz ekibindeki yıllık net ücreti 860 bin Euro olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlanıyor.

Başka talipleri de bulunan Yasin Ayari konusunda Fenerbahçe’ye destek, eski bir dosttan geldi.

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Fenerbahçeye transferde Ferdi Kadıoğlu desteği

FERDİ'DEN AYARI'YE MESAJ

2018-24 yılları arasında Çubuklu formayı terleten Ferdi Kadıoğlu’nun, Brighton’daki takım arkadaşına Kanarya’yı seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

Ferdi’nin İsveçli yıldıza, “Eğer buradan ayrılmaya karar verirsen, sonraki adresin Fenerbahçe olmalı. Orayı seçersen asla pişmanlık yaşamazsın. Seni her anlamda mutlu edecek bir kulüp” dediği öne sürüldü.

 

SICAK BAKIYOR

Ayari’nin Brighton’la sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürdüğü ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya daha sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçeye transferde Ferdi Kadıoğlu desteği

PERFORMANSI

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Yasin Ayari, Brighton formasıyla bugüne dek 82 maça çıkarken 7 gol atıp 4 de asist üretti.

Fenerbahçeye transferde Ferdi Kadıoğlu desteği

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu

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