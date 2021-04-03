Fenerbahçe'ye transferde Çağlar Söyüncü piyangosu! Rekor ücret...

Fenerbahçe'yi yaz transfer döneminde hareketli günler bekliyor. Devre arasında sarı lacivertli kulübe transfer olan ve hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai'ye Leicester City talip oldu.

Macar basınından Blikk'in haberine göre Leicester City, 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin Szalai için en az 25 milyon euro bonservis ücreti belirtiliyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LIVERPOOL'A GİDERSE...

Ancak Leicester'ın bu transferi yapabilmesi Çağlar Söyüncü'ye bağlı gibi gözüküyor. Leicester, Çağlar Söyüncü'yü Liverpool'a satması halinde Milli futbolcunun yerini Szalai ile doldurmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Daily Mirror, Liverpool'un yaz transfer döneminde Leicester'den Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istediğini belirtmişti. Liverpool'un yeni sezon öncesi stoper bölgesi için 5 kişilik bir transfer listesi hazırladığı ve listenin ilk sırasında Çağlar Söyüncü'nün olduğu kaydedildi.

ÇAĞLAR RAPORU: OLDUKÇA ETKİLEYİCİ!

Liverpool'un transferden sorumlu ismi Michael Edwards'ın Jürgen Klopp'a verdiği transfer raporunda Çağlar Söyüncü için ''Oldukça etkileyici bir stoper'' değerlendirmelerinde bulunduğu açıklandı.

Çağlar Söyüncü'nün milli ara sırasında Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı maçta İstanbul'da Liverpool gözlemcileri tarafından izlendiği ve savunmadaki duruşundan oldukça etkilendiği iddia edilmişti.

Haberde ayrıca ''Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, 21 milyon euroya transfer edilen Çağlar için fantastik bir oyuncu, daha da gelişmeye devam ediyor demişti. Rodgers'ın eski takımı Liverpool da Çağlar için aynı şeyleri düşünüyor, onu kaçırmak istemiyorlar.'' sözlerine yer verilmişti.

OZAN VE ÇAĞLAR DERKEN...

Liverpool'un Ozan Kabak'tan da memnun olduğu ve Schalke'den Ozan'ın bonservisini almak için sezon bitiminde harekete geçeceği iddia ediliyor. Böylece Liverpool'da yeni sezonda savunma hattı Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'tan oluşabilir. Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon savunma bölgesinde Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlıklarıyla beraber savunma hattında oldukça zor zamanlar yaşamıştı. Klopp, aynı sıkıntıları bir daha yaşamamak için bu kez erkenden kadroyu güçlendirmek istiyor.

SZALAI GİDERSE REKOR KIRACAK!

Fenerbahçe ise bu transfer gelişmesini oldukça yakından takip ediyor. Çağlar Söyüncü'nün Leicester'dan ayrılması halinde sarı lacivertli kulüp, Attila Szalai'yi 25 milyon euro bonservis ücretiyle İngiliz ekibine satmayı planlıyor.

Leicester City, bu transfer için 25 milyon euro ödemesi halinde Szalai, Süper Lig'den transfer edilen en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek. Ayrıca Szalai, 20 milyon euroya transfer yapan Szoboszlai'yi geçerek en pahalı Macar futbolcu olacak.

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