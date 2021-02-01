Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci Başakşehir'e veda etti!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olan İrfan Can Kahveci, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla vedalaştı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ederken teknik direktörümüz Aykut Kocaman da İrfan Can Kahveci’ye başarılar diledi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...