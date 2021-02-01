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GeriFutbol Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci Başakşehir'e veda etti!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci Başakşehir'e veda etti!

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Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci Başakşehir'e veda etti!
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Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan ve dün akşam Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci, eski takımı Başakşehir'e veda etti.

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  • İrfan Can Kahveci Başakşehire böyle veda etti
  • İrfan Can Kahveci Başakşehire böyle veda etti
  • İrfan Can Kahveci Başakşehire böyle veda etti
  • İrfan Can Kahveci Başakşehire böyle veda etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olan İrfan Can Kahveci, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla vedalaştı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ederken teknik direktörümüz Aykut Kocaman da İrfan Can Kahveci’ye başarılar diledi.

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Fenerbahçeye transfer olan İrfan Can Kahveci Başakşehire veda etti

Fenerbahçeye transfer olan İrfan Can Kahveci Başakşehire veda etti

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