Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Ahmetcan Kaplan kararını verdi!

Ömer Aykut Özaşkın - Spor Arena Dış Haberler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 17:35
Ara transfer sezonunda Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi isimleri transfer eden Fenerbahçe, yerli rotasyonu için de nabız yokluyordu. Bu bağlamda Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe'ye dair genç oyuncu kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, ara transfer sezonuna oldukça hızlı bir giriş yapmış ve kadrosuna Diego Carlos, Skriniar gibi yıldız isimleri katmıştı.
Savunmada Becao ve Oosterwolde'nin yokluğunda 2 önemli yıldız transfer eden Fenerbahçe, Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'a da talip olmuştu.AHMETCAN KARARINI VERDİ
Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax'ın göndermek istediği isimler arasında yer alan Ahmetcan Kaplan, konuya ilişkin kararını verdi.
Genç oyuncunun, Fenerbahçe'ye transfer olmak istemediği ve şu anda ayrılığı düşünmediği ifade edildi.
Ahmetcan Kaplan, bu sezon Ajax'ta 8 müsabakada rol alırken 1 gol üretti.