Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Ahmetcan Kaplan kararını verdi!

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Fenerbahçe, ara transfer sezonuna oldukça hızlı bir giriş yapmış ve kadrosuna Diego Carlos, Skriniar gibi yıldız isimleri katmıştı.

Savunmada Becao ve Oosterwolde'nin yokluğunda 2 önemli yıldız transfer eden Fenerbahçe, Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'a da talip olmuştu.





Hollanda basınında yer alan habere göre Ajax'ın göndermek istediği isimler arasında yer alan Ahmetcan Kaplan, konuya ilişkin kararını verdi.

Genç oyuncunun, Fenerbahçe'ye transfer olmak istemediği ve şu anda ayrılığı düşünmediği ifade edildi.

Ahmetcan Kaplan, bu sezon Ajax'ta 8 müsabakada rol alırken 1 gol üretti.



