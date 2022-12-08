Fenerbahçe'ye transfer markajı! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'i izlediler...

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Corriere dello Sport'a konuşan Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Belek'te kamp yapan Napoli scoutları, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Ferdi Kadıoğlu'nu özel olarak stadyumdan takip etti.

ARDA GÜLER'İ DE İZLEDİLER

Daha önce sarı lacivertlilerden Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan İtalyan ekibi, Ferdi'nin yanı sıra ARDA GÜLER'le de ilgileniyor.

İtalyan basını, Napoli'nin iki oyuncu için sezon sonunda Fenerbahçe kulübüne teklifte bulunacağını sık sık dile getiriyor.

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasından Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Takımın yükselen yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu'nun aynı zamanda menajerliğini yapan babası, gelen teklifleri açıklamıştı. Karşılaşma sırasında genç yıldız için transfer gerçeği ortaya çıktı.

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