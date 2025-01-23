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Fenerbahçe'ye Talisca transferinde rakip çıktı! Arabistan basını böyle duyurdu

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Fenerbahçeye Talisca transferinde rakip çıktı Arabistan basını böyle duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 17:53

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Talisca ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldızın sarı lacivertlilerle anlaşmasının çok yakın olduğu ifade edilirken, transferde sürpriz bir takımın araya girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'nin transferini sonlandırmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca ile alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerin 'resmi' açıklama yapmak için gün saydığı belirtilirken, devreye önemli bir rakip girdi.

EL İTTİFAK TALISCA'YA TALİP OLDU!
Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'ye transferde önemli bir rakip çıktı. Buna göre El İttifak, Talisca'ya talip oldu.

Haberin ayrıntılarında El İttifak'ın, Talisca transferi için oyuncu ve takımıyla görüşmelerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Fenerbahçeye Talisca transferinde rakip çıktı Arabistan basını böyle duyurdu


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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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