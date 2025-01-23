Fenerbahçe'ye Talisca transferinde rakip çıktı! Arabistan basını böyle duyurdu

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Fenerbahçe'nin transferini sonlandırmak için yoğun mesai harcadığı Anderson Talisca ile alakalı beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerin 'resmi' açıklama yapmak için gün saydığı belirtilirken, devreye önemli bir rakip girdi.

EL İTTİFAK TALISCA'YA TALİP OLDU!

Arabistan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'ye transferde önemli bir rakip çıktı. Buna göre El İttifak, Talisca'ya talip oldu.

Haberin ayrıntılarında El İttifak'ın, Talisca transferi için oyuncu ve takımıyla görüşmelerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

