Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Teklif geliyor

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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi.

Sarı lacivertliler bu bağlamda, geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık forma giyen Amrabat'ı satış listesine koydu.

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PİYANGO GİBİ TRANSFER

Bu bağlamda Fenerbahçe'ye Amrabat için, dev teklifin gelmesi bekleniyor. Özellikle Greenwood transferi sonrası harcama limiti konusunda problem yaşanması durumunda, yapılacak teklifin kasa kolaylığı sağlayacağı düşünülüyor.

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SATIŞ LİSTESİNDE

Elgoldigital'de yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusunu satış listesine koydu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertliler, oyuncusunu elden çıkarmak için bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun menajeri ile irtibatta bulunuldu.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELİYOR

Haberde, Fenerbahçe'ye Amrabat için gelecek teklifin 20 milyon Euro olacağı ifade edildi. Faslı oyuncunun maaşının da karşılanacağı, Fenerbahçe'nin ayrılığa onay vermeye hazır olduğu kaydedildi.