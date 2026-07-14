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Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Teklif geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Amrabat
Fenerbahçeye talih kuşu kondu Teklif geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 14:04

Fenerbahçe'de bir yandan gelecek transferler beklenirken, diğer yandan da gönderilecek isimler için çalışmalar sürüyor. Yabancı kontenjanından dolayı kadro planlamasında sorun yaşayan sarı lacivertlilere, adeta talih kuşu konacak.

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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda yapılacak transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi.

Fenerbahçeye talih kuşu kondu Teklif geliyor

Sarı lacivertliler bu bağlamda, geçtiğimiz sezon Real Betis'te kiralık forma giyen Amrabat'ı satış listesine koydu.

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Fenerbahçeye talih kuşu kondu Teklif geliyor

PİYANGO GİBİ TRANSFER

Bu bağlamda Fenerbahçe'ye Amrabat için, dev teklifin gelmesi bekleniyor. Özellikle Greenwood transferi sonrası harcama limiti konusunda problem yaşanması durumunda, yapılacak teklifin kasa kolaylığı sağlayacağı düşünülüyor.

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Fenerbahçeye talih kuşu kondu Teklif geliyor

SATIŞ LİSTESİNDE

Elgoldigital'de yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusunu satış listesine koydu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertliler, oyuncusunu elden çıkarmak için bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve oyuncunun menajeri ile irtibatta bulunuldu.

Fenerbahçeye talih kuşu kondu Teklif geliyor

ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELİYOR

Haberde, Fenerbahçe'ye Amrabat için gelecek teklifin 20 milyon Euro olacağı ifade edildi. Faslı oyuncunun maaşının da karşılanacağı, Fenerbahçe'nin ayrılığa onay vermeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçeye talih kuşu kondu Teklif geliyor

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Amrabat

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