Fenerbahçe'ye Szymanski şoku! Sakatlık süresi belli oldu

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Polonya'nın Hollanda'ya karşı sahaya sürdüğü ilk 11’de yer alan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, müsabakanın 13’üncü dakikasında sakatlık geçirdi.

Yıldız futbolcu oyunu sürdüremedi ve kenara alınırken, yerine Kapustka dahil oldu.

SAKATLIK SÜRESİ BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sebastian Szymanski'nin sakatlık süresi belli oldu. Buna göre Polonyalı futbolcunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı ifade edildi.