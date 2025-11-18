×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Szymanski şoku! Sakatlık süresi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Polonya
Fenerbahçeye Szymanski şoku Sakatlık süresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 14:08

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun 9'uncu maçında, Hollanda müsabakasına sakatlanmıştı. Szymanski'nin sakatlık süresi belli oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Polonya Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Polonya'nın Hollanda'ya karşı sahaya sürdüğü ilk 11’de yer alan Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, müsabakanın 13’üncü dakikasında sakatlık geçirdi.

Yıldız futbolcu oyunu sürdüremedi ve kenara alınırken, yerine Kapustka dahil oldu.

SAKATLIK SÜRESİ BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sebastian Szymanski'nin sakatlık süresi belli oldu. Buna göre Polonyalı futbolcunun 3 hafta sahalarda uzak kalacağı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Polonya

BAKMADAN GEÇME!