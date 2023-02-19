Fenerbahçe'ye sürpriz Serdar Dursun teklifi!

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Bu sezon toplam 16 resmi maçta süre alabilen Serdar Dursun, 10 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi eleme ve 2 de Şampiyonlar Ligi eleme karşılaşmasına çıktı. Serdar Dursun, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu, forvete yapılan Batshuayi ve Pedro transferlerinin ardından ise Avrupa listesinden çıkarıldı ve daha sonra kendisine takım aramaya başladı.

SÜRPRİZ TEKLİF

Polonya basınında yer alan ve Fanatik'in derlediği habere göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve bu doğrultuda Serdar Dursun'a yoğunlaşıldığı belirtildi.

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Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan milli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken, Polonya'da ara transfer döneminin 28 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan Serdar Dursun'un adı İtalyan ve Alman kulüpleriyle de anılıyor.