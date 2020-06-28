MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'ye sürpriz 10 numara! Kruse yerine Otar Kiteishvili
GeriFutbol Fenerbahçe'ye sürpriz 10 numara! Kruse yerine Otar Kiteishvili
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye sürpriz 10 numara! Kruse yerine Otar Kiteishvili

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'ye sürpriz 10 numara! Kruse yerine Otar Kiteishvili
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Max Kruse yerine 10 numara pozisyonu için transfer arayışlarına başlarken Sturm Graz'ın Gürcü futbolcusu Otar Otar Kiteishvili gündeme geldi.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isimlerden biri de Otar Kitieshvili oldu.

Tahir Karapınar: 'Emre'nin bir sene daha oynamasını isterim'Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası teknik direktör Tahir Karapınar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

Avusturya’nın Sturm Graz takımında forma giyen Otar için Sarı-Lacivertliler’in harekete geçtiği öğrenildi. 2018 yılında ülkesi Gürcistan’ın Dinamo Tiflis takımından Graz’a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe alan Kanarya’nın kurmaylarının, ülkemizi çok iyi tanıyan Şota ve Arçil Arveladze kardeşlerden bilgi aldıkları bildirildi.

ŞOTA VE ARÇİL'DEN TAM NOT

Hem Şota hem de Arçil’in, Otar için çok olumlu referans verdiği öğrenilirken, kulübü Graz ile de masaya oturulacağı konuşuluyor. Geçen sezon da gündeme geldiği öğrenilen 10 numara pozisyonundaki oyuncu için konuşulan bonservis bedelinin 1 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

Her iki ayağını da kullanabilen ve oldukça teknik bir oyuncu olan Otar’ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Gürcü oyuncu, bu sezon şu ana kadar ligde forma giydiği 21 karşılaşmada rakip filelere 4 gol atarken, 5 de asist yaptı. Otar, Gürcistan Milli Takımı’nda da 16 kez oynadı.

 

Fenerbahçeye sürpriz 10 numara Kruse yerine Otar Kiteishvili

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle