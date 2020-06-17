Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sağ bek: Mykola Morozyuk | Transfer Haberleri
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonu Çaykur Rizesporlu Mykola Morozyuk'un ismi gündeme geldi. Ukrayna basını görüşmenin gerçekleştiğini yazdı.
Kısa süre önce Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıklayan Kanarya, aradığı sağ beki Süper Lig'de buldu.
Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'da forma giyen Mykola Morozyuk'un transferi için Karadeniz ekibiyle temasa geçtiğini yazdı.
32 yaşındaki Morozyuk, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla toplamda 23 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. (Fotomaç)
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