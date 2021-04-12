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GeriFutbol Fenerbahçe'ye Sosa ve Valencia'dan kötü haber! Gaziantep maçına devam edemediler
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 21:05 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Sosa ve Valencia'dan kötü haber! Gaziantep maçına devam edemediler

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Fenerbahçe'ye Sosa ve Valencia'dan kötü haber! Gaziantep maçına devam edemediler

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuları Enner Valencia ve Jose Sosa, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayıp oyuna devam edemediler.

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Fenerbahçe'ye 2 tecrübeli isimden kötü haber geldi.

Karşılaşmada 1 gol kaydeden Enner Valencia, 77. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahayı terk eden tecrübeli futbolcunun yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

SOSA DA DEVAM EDEMEDİ

Valencia ile birlikte Jose Sosa da sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcu 81. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

İki oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Fenerbahçeye Sosa ve Valenciadan kötü haber Gaziantep maçına devam edemediler

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