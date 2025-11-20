×
Fenerbahçe'ye Sörloth ve transfer müjdesi! Kararını verdi

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 11:41

Fenerbahçe'nin ocak transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü Sörloth, geleceğine ilişkin son kararını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın forvet hattında değerlendirmek istediği, transfer listesinin 1 numarasında olduğu Sörloth ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre golcü futbolcu, geleceğine ilişkin son kararını verdi.

İSTEDİĞİ FORMA ŞANSINI BULAMADI

Alexander Sörloth, haftalardır Atletico Madrid'deki pozisyonunu değerlendiriyor. Golcü futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi ve sadece iki gol attı. Bu rakamlar onun oyun istikrarının olmadığına işaret ediyor.

Öte yandan bu sezon sadece 6 maçta ilk 11'de oynaması da Sörloth'u etkileyen bir diğer etmen oldu. Milli takımdaki rolünü kaybetmek istemeyen yıldız futbolcu da bu hususta İspanyol ekibine dair son görüşünü bildirdi.

AYRILMAK İSTİYOR

Oynadığı kulüpte mutlak ilk 11 oyuncusu olmak isteyen Sörloth, Norveç Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor ve bu nedenle oynayacağı bir takıma transfer olacak.

SORUMLULUK ALMAK İSTİYOR

Atletico Madrid'de gözden düşen Sörloth'un bir diğer problemi de, oynadığı kulübün ona sorumluluk vermemesi. Norveçli golcü, saha içinde takımı yönlendiren ve sırtlayan isim olmak istiyor. Bu sezon sadece 620 dakika sahada kalabilen Sörloth'un, transfer olacağı takımda sorumluluk almak istediği, oyuncuya yakın kaynaklarca ifade ediliyor.

FENERBAHÇE 1 NUMARADA

Transfer dönemi yaklaşırken, Sörloth için 1 numaralı aday Fenerbahçe olarak görülüyor. Sarı lacivertlilerin, Sörloth'un ayrılmak istediğini yönetime bildirmesinin ardından, resmi teklifi yapacağı belirtiliyor. Öte yandan Avrupa'nın orta düzey takımları da Sörloth'un transfer durumunu takip ediyor.

